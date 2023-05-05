Лавров объяснил проблему расчетов в нацвалютах с Индией

Глава МИД РФ Лавров объяснил проблему расчетов с Индией в рупиях сложностью конвертации

Проблема расчетов в нацвалютах с Индией заключается в сложности конвертации индийских рупий, которых Москва уже накопила миллиарды. Таким образом на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции ответил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Использовать рупии, лежащие на счетах индийских банков, не получается, их надо каким-то образом перевести в другие валюты, и это обсуждается, объяснил министр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом, сообщило, что Россия и Индия остановили переговоры о переходе на взаиморасчеты в нацвалютах, так как Москва посчитала их невыгодными. Один из собеседников издания подчеркнул, что индийская сторона сделала все возможное, чтобы процесс продолжался, но это не помогло.

Другие источники отмечали, что Россия предпочла бы расчеты в юанях или других валютах, потому что не знает, что делать с тем объемом рупий, которые ей достались в обмен на нефть и уголь. В свою очередь New Indian Express со ссылкой на правительственных чиновников опровергло приостановку переговоров о торговле в рупиях.

До этого «Коммерсантъ» объяснял, что переход на рупии создает России проблемы из-за особенностей валютного регулирования, установленного Нью-Дели, и сильного дисбаланса во взаимных поставках. Рупии можно конвертировать только внутри страны на бирже или в уполномоченных банках, а если обменивать большие объемы средств, то необходимо получить разрешение местного регулятора.

При этом объем экспорта, в первую очередь нефтяного, России в Индию в десять раз превышает объем импорта, то есть возникает проблема вывода средств за проданный товар.