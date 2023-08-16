Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:12, 16 августа 2023Экономика

Индия подтвердила сохранение проблем с оплатой российской нефти

В Индии сообщили о стопроцентной реальности проблемы с оплатой российской нефти

Фото: Amit Dave / Reuters

Россия и Индия продолжают обсуждать внедрение механизма взаиморасчетов в рублях, проблема расхождения уровней экспорта и импорта, возникшая из-за платежей за российскую нефть, сохраняется. Об этом в рамках встречи с журналистами из стран G20 заявил президент Конфедерации индийской промышленности (CII) Р Динеш, передает РБК.

По его словам, порожденный санкциями дисбаланс стал стопроцентной реальностью. Бизнесмен подтвердил, что власти обеих стран продолжают искать способы решения трудностей, в том числе думают о создании механизма расчетов в рублях.

О сложной ситуации в торговле нефтью с Индией стало известно весной 2023 года. В первую очередь она связана с попыткой российских компаний перейти на продажу нефти в национальных валютах — рублях и рупиях.

Таким образом нефтяники хотели обойти возможные ограничения из-за западных санкций, которые запрещают поставки нефти по цене выше 60 долларов за баррель. Однако достаточного количества рублей у индийских компаний не было, а вывести из местных банков рупии оказалось непросто в связи с особенностями законодательства.

Материалы по теме:
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023

В первом квартале 2025 года объем поставок из России в Индию достиг 14,9 миллиарда долларов, в обратную сторону — менее миллиарда. Однако на торговлю в национальных валютах приходится только часть оборота, ее точный размер стороны не раскрывают. В мае глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что на счетах индийских банков лежат миллиарды рупий, которые российские компании не могут ни конвертировать в твердые валюты, ни использовать.

По оценкам Bloomberg на начало лета, Россия накапливала в рупиях до миллиарда долларов в месяц. При этом в начале мая стало известно, что страны приостановили переговоры о торговле в рублях и рупиях из-за противоположных подходов. Индия хотела бы, чтобы накопленные рупии вкладывали в местные производства или облигации, а Москва пыталась добиться особого подхода к себе для вывода средств.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о подготовке США к новой пандемии

    Зашифрованное послание о спрятанных сокровищах озадачило кладоискателей

    Консульский отдел посольства России в Молдавии возобновит работу

    В США заявили о конфликте между ВСУ и офисом Зеленского из-за неудач на фронте

    В США высказались об опасности одного вида российского вооружения

    Индия подтвердила сохранение проблем с оплатой российской нефти

    Российская авиакомпания Red Wings попала под следствие

    Министр иностранных дел КНДР оценила сотрудничество с Россией

    Британские банки начали закрывать счета работающих с Украиной компаний

    Hugo Boss допустил продажу магазинов в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости