В Китае рассказали о колебаниях торговли с Россией

Эксперт заявил о возможном росте в 2024 году товарооборота РФ и КНР до $250 млрд

В торговле РФ и Китая в 2024 году наблюдаются колебания, при которых в отдельные месяцы ее объем может расти или снижаться, рассказал заместитель директора института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй. Эксперт, оценку которого приводит ТАСС, назвал такую ситуацию негативной.

По его словам, в целом тенденция к росту сохранилась, хоть и стала менее заметной, поэтому цель довести в текущем году объем товарооборота между странами до 250 миллиардов долларов, о которой ранее говорил председатель КНР Си Цзиньпин, «по-прежнему достижима».

«В целом процесс развития китайско-российских торгово-экономических отношений в первой половине года охарактеризовался устойчивостью», — резюмировал Лю Сюй.

Товарооборот между двумя странами в предыдущие два года увеличивался более чем на четверть — на 29,3 процента (до 190 миллиардов долларов) в 2022-м и на 26,3 процента (до 240 миллиардов) в 2023-м. При этом экспорт из Китая в Россию вырос в прошлом году на 46,9 процента и составил почти 110,97 миллиарда долларов.

В июле 2024 года российские экспортеры пожаловались, что на фоне расширения санкций США торговля с Китаем превратилась в азартную игру, так как транзакции все чаще замораживаются или затягиваются. По данным «Коммерсанта», бизнес сталкивается с возвратами платежей почти в 80 процентах случаев.