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17:07, 3 июля 2024Экономика

Пакистан призвал вернуться в прошлый век в торговле с Россией

Премьер Пакистана Шариф призвал российские компании активнее использовать бартер

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / AP

Расширить российско-пакистанскую торговлю можно было бы за счет активного использования бартера, преодолев таким образом финансовые и банковские проблемы. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, передает ТАСС.

Он призвал вспомнить практику прошлого века, когда в 1950-е, 1960-е и 1970-е республика обменивала кожу и текстиль на советскую технику и другую продукцию. Такие же рецепты, считает политик, можно применить и в нынешних условиях, когда Россия стала важным поставщиком нефти.

Шариф напомнил, что товарооборот между странами составляет миллиард долларов, а также назвал отношения Пакистана и России самодостаточными и не зависящими от геополитической ситуации, конъюнктуры и отношений с другими странами.

В январе Минэкономразвития России подготовило пошаговую инструкцию для российских компаний по проведению бартерных сделок в рамках внешней торговли. Специалисты ведомства прописали этапы расчетов, их виды и преимущества, способ определения стоимости товаров и услуг.

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При этом в ноябре прошлого года директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович отмечала, что бартер не пользуется популярностью у бизнеса. Компании боятся проблем с налоговыми органами из-за сложностей в оценке товаров и претензий к равнозначности обмена.

После ужесточения санкций США 12 июня тема бартера может получить больше сторонников, так как Вашингтон существенно усложнил расчеты для российских импортеров и экспортеров. Под удар попали организации, которые обслуживают трансакции, в том числе банки третьих стран.

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      Платон Щукин
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