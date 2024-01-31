Российским компаниям выдали инструкцию по торговле через бартер

«Ведомости»: российским компаниям дали инструкцию по внешней торговле без денег

Минэкономразвития подготовило пошаговую инструкцию для российских компаний по проведению бартерных сделок в рамках внешней торговли. Такой вариант контрактов стал актуальным после того, как западные санкции резко увеличили издержки в рамках трансграничных валютных операций, пишут «Ведомости».

В документе прописаны этапы расчетов, их виды и преимущества, способ определения стоимости товаров и услуг для равнозначного обмена. Ведомство предложило типовые формы контрактов и указало на регулирующие нормативные акты.

Чиновники разбили бартерные сделки на три категории. В первую входит обмен товарами и услугами между двумя участниками соглашения. Эта категория сделок, в свою очередь, разбита на две части: либо обмен происходит сразу, либо сначала покупатель товара получает его в свое распоряжение, а потом продает и на вырученные деньги приобретает другой товар, нужный продавцу.

Вторая категория подразумевает участие в схеме более двух предприятий, а третья — что одна компания предоставляет свою производственную базу или оборудование, а в счет оплаты принимает выпущенный товар.

Замминистра экономического развития Владимир Ильичев пояснил, что бартер особенно интересен в том случае, если российская компания выходит на сложный рынок. Например, если национальная валюта страны, куда идут поставки, неконвертируема или имеет высокую волатильность. Такую специфику имеют в том числе африканские государства.

Определение стоимости товаров и услуг министерство предполагает проводить через выбранный базовый товар, чтобы сравнивать каждый товар из бартерной сделки с ним. Также подходят котировки российских товарных бирж, рыночные источники, базы данных или оценка профессионалов отрасли.

Директор группы по оказанию услуг в области корпоративного налогообложения​​ Kept Валерия Постнова отметила, что сложности могут возникнуть в том случае, когда надзорные органы оценят поставленное за границу имущество дороже, чем полученное взамен. В таком случае участнику сделки могут грозить дополнительные налоги.

В ноябре прошлого года директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович называла главной сложностью бартерных сделок подтверждение равноценности обмениваемых товаров, в том числе для налоговых органов. По ее словам, на тот момент такой способ торговли не пользовался особой популярностью.