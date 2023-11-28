В правительстве России придумали альтернативу валюте

Минэкономразвития собралось ввести специальный навигатор для бартерных сделок

На фоне западных санкций против России, усложнивших международные расчеты в долларах, для российских компаний снова стали актуальными бартерные сделки, однако пока такой способ торговли слабо используется. Об этом на конференции «ВЭД с БРИКС: особенности и перспективы роста» заявила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович, передает РБК.

По ее словам, главной сложностью в таких сделках остается подтверждение равноценности обмениваемых товаров. Для упрощения задачи ведомство совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) придумали некий навигатор, объясняющий порядок бартера. Публике его представят после согласования с остальными федеральными ведомствами.

В обычных сделках функцию «навигатора» выполняет валюта. Либо товары торгуются в одной валюте, либо одну из цен можно перевести в другую посредством рыночного курса. Отказ от бартера исторически ознаменовал переход к более эффективным экономическим отношениям, потому что он сокращал издержки и увеличивал скорость обмена товарами и услугами.

По словам Щур-Труханович, новая альтернатива валюте будет действовать таким образом: определенное ведомство составляет справочник цен, подтверждающий равную стоимость партий товаров. Также навигатор позволит заключать открытые бартерные сделки, чтобы было возможно комбинировать товары в корзину для удовлетворения всех сторон контракта. Пока остается вопрос, какое именно ведомство будет высчитывать стоимость товаров и услуг для обмена.

Месяц назад начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев посетовал, что российские компании редко пользуются бартером. Он указал, что служба пыталась донести преимущества такого рода сделок до участников рынка, но пока с небольшим успехом. Подавляющее большинство компаний предпочитают вести расчеты за деньги.

Популярность бартера в современном мире возникает локально в условиях экономических кризисов. Например, в 1990-е годы в России в условиях гиперинфляции и спада экономики бизнес охотно использовал такой тип сделок для защиты от обесценивания денег. По оценкам аналитиков, в 1990-е годы на бартер приходилось 80-90 процентов общей массы промышленной продукции.