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12:00, 2 сентября 2024Экономика

Лавров оценил перспективы использования бартера в торговле с Китаем

Глава МИД Лавров не исключил возможности использовать бартер в торговле с Китаем

Фото: China Daily / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров не исключил возможности использовать бартерные сделки в торговле с Китаем. Его слова приводит РИА Новости.

Руководитель ведомства отметил, что двусторонние меновые сделки, которые осуществляются без использования денежных или иных платежных средств, помогли бы избежать растущего санкционного давления со стороны США. «Если это (бартерная торговля — прим. «Ленты.ру») способ избежать давления США, то почему нет», — пояснил Лавров.

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В то же время он добавил, что при нормальных внешних обстоятельствах подобная схема торговли утратила бы свою актуальность. Сейчас, по словам министра, такие схемы не нужны. Однако с учетом трудностей с осуществлением российских платежей рядом китайских банков подобный механизм можно было бы задействовать, резюмировал Лавров.

Проблемы с двусторонними банковскими переводами между РФ и КНР усугубились в 2024 году на фоне ужесточения санкционного контроля со стороны Министерства финансов (Минфина) США. Ранее глава АО «Первая Группа» Алексей Порошин заявил, что китайские банки стали отказываться принимать денежные средства от контрагентов из РФ при наличии в платежных документах русских имен. В свою очередь, старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло утверждал, что к середине августа блокировать расчеты с РФ начали не только крупные финансовые организации КНР, но и региональные.

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