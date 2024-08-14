Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:23, 14 августа 2024Экономика

Стало известно о новом ухудшении ситуации с платежами в Китай

BFM: импортеры рассказали о продолжающейся деградации платежей в Китай

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На фоне заметного снижения курса рубля отдельные эксперты предполагали, что спрос на иностранную валюту вырос за счет улучшения ситуации с импортом, однако опрошенные BFM участники рынка указали, что ситуация развивается прямо противоположным образом.

Как объяснил старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло, насколько ему известно, ситуация с платежами стабильно деградирует. Блокировать расчеты с Россией начали уже не только крупные банки Китая, но и региональные.

Прямой и косвенный импорт из Европы также сокращается, никаких изменений в этом вопрос в последнее время не наблюдается. Он напомнил, что даже Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о падении импорта на 10 процентов в первом полугодии в денежном выражении. Если учитывать возросшие издержки (более сложные цепочки поставок, расходы на платежных агентов), то физический импорт мог упасть и более чем на 15 процентов.

Предприниматель из Москвы, который возит промышленное оборудование из Турции, подтвердил, что ситуация по направлению не меняется. Компания пробовала различные способы оплаты, но найти стабильный работающий вариант не получилось.

Материалы по теме:
Центробанк резко поднял ключевую ставку. Как это повлияет на рост цен и доступность кредитов?
Центробанк резко поднял ключевую ставку.Как это повлияет на рост цен и доступность кредитов?
26 июля 2024
Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?
Курс биткоина обвалился.Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?
5 августа 2024

«Если мы говорим про законные пути оплаты, законные перемещения товара через границу, то я не слышал, чтобы у кого-то становилось лучше. Идет тенденция на дальнейшее ухудшение», — констатировал он.

Гендиректор компании, которая занимается поставкой оборудования для металлообработки из Китая, рассказал, что что-то получается проводить через Узбекистан и Киргизию, но эти каналы постепенно обрезают. Обращения в Минпромторг в связи с тем, что зависли деньги по гособоронзаказу, не помогают.

Накануне официальный курс евро впервые с апреля этого года превысил 100 рублей, а доллар поднялся выше 92 рублей. С начала прошлой недели доллар прибавил уже почти десять рублей, при этом его курс начал отрываться от курса юаня.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области взяли в плен группу военных ВСУ. Что об этом известно?

      На Западе раскрыли ожидания НАТО от операции ВСУ в Курской области

      Мужчина пожаловался на сексуальные домогательства на работе и получил совет

      Россияне ринулись скупать один вид бытовой техники

      В деле о хищении денег у Долиной допустили появление новых фигурантов

      Российский посол оценил слова Зеленского о переговорах с Россией

      Стало известно о новом ухудшении ситуации с платежами в Китай

      В афере с Ларисой Долиной подтвердили украинский след. Мошенники звонили ей с территории Украины

      Боррель от лица Евросоюза поддержал атаку ВСУ в Курской области. В России напомнили Западу, что Украина сделала выбор

      Момент взрыва дрона ВСУ в Нижегородской области сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше