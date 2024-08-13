Курс евро превысил 100 рублей

Официальный курс доллара вырос до 92,66 рублей, евро поднялся выше 100 рублей

По итогам внебиржевых торгов во вторник, 13 августа, Центробанк повысил курс доллара почти на три рубля, до 92,66 рубля, что стало максимумом с начала мая. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро впервые с 19 апреля поднялся выше 100 рублей, до 100,56 рубля, рост за сутки составил 3,9 рубля. Юань вырос на 17 копеек, до 12,02 рубля.

На этом фоне индекс РТС, который напрямую зависит от курса доллара, обвалился со 1011,8 пункта до 982,02 пункта (минус 2,95 процента). При этом индекс Мосбиржи с начала торгов растет на 1,5 процента.

Ранее эксперты заметили аномалии в официальном курсе доллара за последнюю неделю. В первую очередь их смущал разрыв связи с юанем, чего не наблюдалось на мировых рынках. В России стоимость китайской валюты застыла на месте, а доллар за неделю вырос в цене на шесть рублей.

Главными причинами называют снижение активности арбитражеров, которые в обычной биржевой практике зарабатывают на разнице курсов валют и помогают установить реальные курсы, а также проблему с юаневой ликвидностью и расчетами в юанях. Дефицит китайской валюты и возможные проблемы с ней приводят к повышенному спросу на доллар, а заработок на курсах становится слишком сложным.