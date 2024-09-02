Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:05, 2 сентября 2024Экономика

Китайские банки начали отказываться принимать деньги из-за русских имен в платежках

«Известия»: китайские банки не принимают деньги из-за русских имен в платежках

Фото: Song Jiaru / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Китайские банки стали отказываться от приема средств, если в платежных документах указаны русские имена. Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Отмечается, что подобные случаи фиксируются с середины июля. По словам собеседника издания, импортеры вынуждены готовить полный комплект документов для трансакций через третьи лица для сокрытия связей с Россией.

Как уточняет издание, основанием для отмены платежа становятся даже русские имена, которые не попали под санкции. Гендиректор компании Atvira, эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич добавила, что в случае, если трансакции производятся через российскую компанию, китайские банки отклоняют платеж из-за страха попасть под санкции.

Ранее представители импортеров из Китая рассказали, что ситуация с платежами снова ухудшилась, блокировать переводы из России начали не только крупные, но и мелкие региональные банки. Каналы связи через страны Средней Азии также постепенно обрезают.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Этническая банда довела участника СВО до суицида. Полиция игнорировала просьбы ветерана защитить его от вымогателей

      В Германии рассказали о катастрофе в стране

      Путин заявил об определяющих политику Украины неонацистах

      Путин заявил о негативной роли политики СССР в ситуации на Украине

      В Донецке нашли характерные для снарядов НАТО фрагменты

      Новый стелс-беспилотник Vanguard совершил первый полет

      Путин заявил о травле Западом российских журналистов

      Популярная модель показала фигуру в бикини

      Путин назвал Украину разменной монетой для амбиций Запада

      Путин назвал главную причину трагедии на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше