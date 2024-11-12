В Турции отреагировали на сообщения о проблемах с поставками мандаринов в Россию

Аналитик Учак опроверг проблемы с поставками мандаринов из Турции в Россию

В настоящее время проблем с поставками мандаринов из Турции в Россию нет, импорт в этом направлении продолжает оставаться стабильным. Об этом заявил глава Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее газета «Известия» сообщила о рисках нехватки этих популярных цитрусовых в России грядущей зимой из-за неурожая в Турции. Это обстоятельство, как уточнялось, привело к сокращению экспорта мандаринов из средиземноморской страны в РФ в несколько раз.

Учак опроверг эти данные и заявил, что урожай мандаринов в Турции в 2024 году оказался хорошим. «Никаких проблем [с экспортом цитрусовых в Россию] не возникнет», — резюмировал эксперт. Он также добавил, что «никакой ужасной ситуации» с урожаем мандаринов в Турции, о которой сообщают российские СМИ, нет.

По данным председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, на долю средиземноморской страны приходится порядка 11 процентов от общего ассортимента цитрусовых в российских торговых сетях. По итогам первых десяти месяцев 2023 года в Россию из Турции завезли в общей сложности более 460 тысяч тонн мандаринов. При этом на долю Турции пришлось более половины от суммарного объема поставок — 51 процент.

Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий предупредила россиян о двукратном подорожании мандаринов предстоящей зимой в сравнении с показателем конца 2021 года. Подобную динамику она объяснила рядом факторов, включая логистические трудности и проблемы с проведением трансграничных платежей из-за усиления санкционного давления западных стран. Кроме того, на ситуацию с ценами на мандарины, по ее словам, будет оказывать влияние ослабление курса рубля к доллару.