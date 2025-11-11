Путешествия
Россиянка погибла в аварии с туристическим автобусом в Египте

Генконсульство России подтвердило смерть россиянки в ДТП с автобусом в Египте
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Muhamed Sabry / AP

Россиянка не выжила в аварии с туристическим автобусом в Египте. Эту информацию ТАСС подтвердили в Генконсульстве России в арабской стране.

В ведомстве сообщили, что еще пятеро граждан России после ДТП остаются в больницах. «Рано утром в 5 км от города Рас-Гариб туристический автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии не выжили два человека, в том числе одна россиянка», — также сказано в сообщении администрации египетской провинции Красное море, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

О трагедии с туристическим автобусом в Египте стало известно 11 ноября. Он столкнулся с грузовиком на дороге. Не выжили два человека — водитель автобуса и россиянка. Еще 39 пассажиров получили травмы.

