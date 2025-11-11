В ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте появились жертвы

В результате ДТП с участием туристического автобуса с россиянами в Египте появились жертвы. Об этом сообщило издание Al-Masry al-Youm.

На трассе Рас-Гареб — Хургада к северу от Красного моря в результате столкновения с грузовиком два человека из 38 погибли, в том числе водитель автобуса и российская туристка. Ранения получили 34 иностранца. Всего в автобусе находились 27 граждан России, трое египтян, двое туристов из Литвы, семеро из Финляндии. Пострадавшие были госпитализированы, некоторых после оказания помощи доставили в отель.

Ранее стало известно, что трагедия произошла утром 11 ноября. Туристическая группа двигалась из Хургады в Каир на экскурсию.