Десятки российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Египте

В Египте в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 27 россиян

В Египте в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 27 российских туристов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Авария с десятками пострадавшими россиянами произошла утром 11 ноября у города Рас-Гареб. По предварительным данным, туристический автобус столкнулся с грузовиком. Египетская газета Al-Masry al-Youm уточняет, что два человека не выжили, а всего травмы получили 38 человек.

Ранее туристический автобус столкнулся с пассажирским в турецкой Анталье. В результате ДТП пострадали 18 россиян.