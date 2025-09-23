Путешествия
Почти два десятка россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Турции

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: РИА Новости

Почти два десятка россиян пострадали в ДТП на дороге из аэропорта в Турции. Об этом Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил изданию 360.

18 россиян госпитализировали после ДТП с участием туристического автобуса и пассажирского микроавтобуса в Анталье. Один из пострадавших находится в реанимации.

По данным РСТ, на данный момент часть туристов отправилась в сопровождении гидов в отели. Некоторых граждан России оставили в госпитале для оказания медицинской помощи. Ситуация находится на контроле принимающей компании и страховых организаций.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в районе Конаклы. Авария произошла утром 23 сентября.

