Почти два десятка россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Турции

РСТ: 18 россиян госпитализировали после ДТП с туристическим автобусом в Анталье

Почти два десятка россиян пострадали в ДТП на дороге из аэропорта в Турции. Об этом Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил изданию 360.

18 россиян госпитализировали после ДТП с участием туристического автобуса и пассажирского микроавтобуса в Анталье. Один из пострадавших находится в реанимации.

По данным РСТ, на данный момент часть туристов отправилась в сопровождении гидов в отели. Некоторых граждан России оставили в госпитале для оказания медицинской помощи. Ситуация находится на контроле принимающей компании и страховых организаций.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в районе Конаклы. Авария произошла утром 23 сентября.