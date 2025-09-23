Путешествия
15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Isci Haber: В результате ДТП с туристами в Анталье пострадали 15 человек
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom

Туристы попали в ДТП с двумя автобусами в Турции. Об этом сообщает издание Isci Haber.

По данным источника, около 9 утра микроавтобус столкнулся с туристическим транспортом на трассе D400 в районе Конаклы, Анталья. В результате столкновения пострадали 15 человек, двое оказались в тяжелом состоянии. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших.

Ранее российских туристов экстренно эвакуировали из гостиниц. В районе Аксу, расположенном в окрестностях Антальи, вспыхнул крупный пожар.

