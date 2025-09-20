Путешествия
Российских туристов экстренно эвакуировали из-за пожара на турецком курорте

Марина Совина
Фото: Pixabay

Российских туристов экстренно эвакуировали из гостиниц из-за сильного лесного пожара в турецкой Анталье, сообщает Telegram-канал Shot.

В районе Аксу, расположенном в окрестностях Антальи, которая является популярным курортом для российских туристов, вспыхнул крупный пожар.

Известно об эвакуации отеля «Титаник», где постояльцев временно разместили в другом заведении в качестве меры предосторожности. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ведется расследование для выяснения причин инцидента. Спасательные службы прилагают усилия по локализации огня. В тушении мощного лесного пожара задействовано более 800 человек, 14 самолетов и 20 вертолетов, однако сильный ветер осложняет работы по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании сообщило, что власти европейской страны дали туристам советы по безопасности во время отдыха в Турции. Также правительство призывает делать копии авиабилетов, паспортов и других документов, чтобы иметь возможность предоставить их в случае кражи.

