Туристам дали советы по безопасности во время путешествия по Турции

МИД Великобритании предупредил туристов об угрозах на отдыхе в Турции
Власти европейской страны дали туристам советы по безопасности во время отдыха в Турции. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании.

Ведомство предупредило туристов, что во время путешествия по стране Ближнего Востока необходимо «защитить себя и свои вещи», так как уличные грабежи широко распространены в популярных районах Стамбула. Также правительство призывает делать копии авиабилетов, паспортов и других документов, чтобы иметь возможность предоставить их в случае кражи. А на тур стоит оформить страховку, которая сможет покрыть утерю багажа и медпомощь.

Еще одной турецкой угрозой для путешественников департамент назвал незнакомцев. Соглашаясь провести с ними время в ночных клубах и барах, турист может столкнуться с серьезными последствиями: злоумышленники часто подмешивают наркотические вещества в еду и напитки. Покупать питье в общественных заведениях рекомендуется самостоятельно.

Ранее российский путешественник побывал в Турции и описал местный пляж словами «тут творится все, что обычно запрещено». Россиянин подчеркнул, что турчанки «ни в чем себе не отказывают» и употребляют много алкогольных напитков.

