Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:24, 21 ноября 2025Культура

Башаров эмоционально ответил на слухи о тайной свадьбе

Актер Марат Башаров опроверг заявление о своей тайной свадьбе
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Актер и телеведущий Марат Башаров опроверг заявление о том, что женился на актрисе Асе Борисовой несколько лет назад. Его комментарий публикует Woman.ru.

Отмечается, что артист «был в шоке», услышав от корреспондента вопрос о свадьбе. Он назвал эту информацию глупостью и призвал не верить СМИ.

«Один идиот написал, а другие — как сороки. Вам сколько лет? Не два годика, мозги свои имейте уже», — высказался Башаров.

До этого Марат Башаров был женат дважды: на Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой. Со второй женой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе бывшие супруги обвиняли его в домашнем насилии.

Известно, что актер сделал предложение Борисовой в декабре 2023 года. 18 ноября актриса сообщила, что вышла замуж за Башарова. Позже артист подтвердил, что женился на возлюбленной два года назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

    МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

    Похищавший нянь Богородский маньяк называл себя великим

    Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве с квартирой

    Российская супермодель обнажила грудь для иностранного глянца

    Все функции Windows 11 сломались

    В постсоветской стране сделали заявление об объявлении посла России персоной нон грата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости