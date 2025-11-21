Башаров эмоционально ответил на слухи о тайной свадьбе

Актер Марат Башаров опроверг заявление о своей тайной свадьбе

Актер и телеведущий Марат Башаров опроверг заявление о том, что женился на актрисе Асе Борисовой несколько лет назад. Его комментарий публикует Woman.ru.

Отмечается, что артист «был в шоке», услышав от корреспондента вопрос о свадьбе. Он назвал эту информацию глупостью и призвал не верить СМИ.

«Один идиот написал, а другие — как сороки. Вам сколько лет? Не два годика, мозги свои имейте уже», — высказался Башаров.

До этого Марат Башаров был женат дважды: на Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой. Со второй женой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе бывшие супруги обвиняли его в домашнем насилии.

Известно, что актер сделал предложение Борисовой в декабре 2023 года. 18 ноября актриса сообщила, что вышла замуж за Башарова. Позже артист подтвердил, что женился на возлюбленной два года назад.