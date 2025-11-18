Невеста Башарова сообщила о тайной свадьбе

Звезда «Таежного романа» Марат Башаров тайно женился на актрисе Асе Борисовой

Актриса Ася Борисова сообщила, что вышла замуж за актера и телеведущего Марата Башарова. Ее слова передает портал eg.ru.

В декабре 2023 года Башаров сделал предложение своей возлюбленной Асе Борисовой.

«Как говорится, счастье любит тишину. Мы с ним стараемся жить без лишнего шума и внимания», — призналась артистка.

До этого Марат Башаров был женат дважды: на Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе бывшие супруги обвиняли его в домашнем насилии.

Ранее стало известно, что актер и телеведущий Марат Башаров рассказал о своем неизлечимом кардиологическом заболевании.