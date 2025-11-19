Культура
13:21, 19 ноября 2025Культура

Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

Super: Марат Башаров заявил, что женился на Асе Борисовой два года назад
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Актер и телеведущий Марат Башаров поделился подробностями своей тайной свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Артист рассказал, что женился на Асе Борисовой несколько лет назад. «Мы уже два года женаты», — заявил Башаров.

Известно, что актер сделал предложение Борисовой в декабре 2023 года. Судя по всему, они узаконили свои отношения еще тогда, просто не объявляли об этом официально.

Ранее стало известно, что актриса Ася Борисова сообщила, что вышла замуж за актера и телеведущего Марата Башарова.

