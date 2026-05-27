Расправившегося с матерью и братом россиянина захотели лечить

Прокуратура потребовала отправить на лечение тюменца, зарезавшего мать и брата

Жителя Тюменской области потребовали отправить на принудительное лечение после расправы над матерью и братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, преступление произошло в апреле 2025 года. 19-летний молодой человек приехал в дом своей матери в селе Демьянка и напал на родных с ножом. Его мать и брат получили множественные ранения и не выжили. После преступления злоумышленник спрятал тело матери на участке и целый месяц переписывался от ее имени с родственниками.

При этом он похитил у нее деньги с карты, оформил заем на ее имя и взял некую сумму в долг у близких. Всего молодой человек обогатился на 247 тысяч рублей. Деньги он потратил на себя. Полицейские нашли юношу в Пермском крае и задержали. Экспертиза выявила у него наличие психического расстройства.

