10:21, 28 мая 2026Интернет и СМИ

50-летняя телеведущая взяла перерыв в работе из-за операции

Британская телеведущая Жасмин Харман взяла перерыв в работе из-за операции
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Кадр: @jasmineharman

50-летняя ведущая британского шоу «Место под солнцем» (A Place in the Sun) Жасмин Харман перенесла операцию. Об этом она сообщила в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Харман рассказала, что взяла перерыв в работе из-за операции по удалению грыжи. «Все прошло хорошо, здоровью ничего не угрожает, но мне предписали отдых», — уточнила она.

Ведущая также отметила, что, хотя хирургическое вмешательство было небольшим, оно все равно «выбило ее из колеи». «Так что я буду отдыхать и наслаждаться возможностью немного замедлиться — такое бывает нечасто», — добавила Харман.

Ранее стало известно, что известному американскому ведущему Сэму Чэмпиону сделали срочную операцию на сердце. Уже через два дня после хирургического вмешательства он вернулся на ТВ.

Шоу «Место под солнцем» выходит на канале Channel 4 с 2000 года. В эфире Харман и другие ведущие помогают британцам найти дом мечты за границей.

