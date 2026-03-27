Известному телеведущему сделали срочную операцию на сердце

Американскому телеведущему Сэму Чэмпиону сделали срочную операцию на сердце

Известному американскому ведущему Сэму Чэмпиону сделали срочную операцию на сердце. Об этом пишет Page Six.

По словам телеведущего, он узнал о необходимости хирургического вмешательства после того, как прошел кардиологический стресс-тест. Сделать операцию ему посоветовали врачи.

Отмечается, что уже через два дня после процедуры Чэмпион вернулся в программу «Доброе утро, Америка» (Good Morning America), где он ведет прогноз погоды. Он выразил уверенность в том, что кардиологический стресс-тест спас ему жизнь. Как пояснил телеведущий, большинство предыдущих анализов показывали, что он здоров.

