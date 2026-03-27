Интернет и СМИ
16:18, 27 марта 2026Интернет и СМИ

Известному телеведущему сделали срочную операцию на сердце

Американскому телеведущему Сэму Чэмпиону сделали срочную операцию на сердце
Маргарита Щигарева
Фото: @samchampion

Известному американскому ведущему Сэму Чэмпиону сделали срочную операцию на сердце. Об этом пишет Page Six.

По словам телеведущего, он узнал о необходимости хирургического вмешательства после того, как прошел кардиологический стресс-тест. Сделать операцию ему посоветовали врачи.

Отмечается, что уже через два дня после процедуры Чэмпион вернулся в программу «Доброе утро, Америка» (Good Morning America), где он ведет прогноз погоды. Он выразил уверенность в том, что кардиологический стресс-тест спас ему жизнь. Как пояснил телеведущий, большинство предыдущих анализов показывали, что он здоров.

Ранее сообщалось, что известную австралийскую юмористку Таню Хеннесси экстренно госпитализировали. Как рассказала комикесса, у нее вышли камни из желчного пузыря. Теперь ей предстоит удаление этого органа.

