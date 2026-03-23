09:16, 23 марта 2026Интернет и СМИ

Известную юмористку экстренно госпитализировали

Австралийскую юмористку Хеннесси госпитализировали для удаления желчного пузыря
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Hanna Lassen / Getty Images for TV WEEK Logies Awards

Известную австралийскую юмористку Таню Хеннесси экстренно госпитализировали, ей планируют провести операцию. Об этом пишет Daily Mail.

Юмористка рассказала, что почувствовала себя плохо ночью. Ее увезли в больницу. «У меня вышли два камня из желчного пузыря, и я искренне думала, что у меня сердечный приступ», — отметила Хеннесси и добавила, что теперь ей предстоит операция по удалению желчного пузыря.

По словам юмористки, она также обеспокоена тем, что находится вдали от своей трехмесячной дочери. Уточняется, что Хеннесси впервые стала матерью в декабре 2025 года, когда ей было 40 лет. Юмористка пыталась забеременеть в течение семи лет.

Ранее сообщалось, что австралийской телеведущей Мел Маклафлин удалили половину легкого из-за рака. Она призналась, что лечение далось ей нелегко, поскольку онкологическое заболевание унесло жизнь ее сестры.

