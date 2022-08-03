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Уехавшая за границу россиянка рассказала о трудностях из-за санкций

Уехавшая в Финляндию россиянка рассказала, как ей помогали иностранцы после 24 февраля

Фото: Jussi Nukari / Reuters

Россиянка, уехавшая учиться за границу, рассказала о теплом отношении иностранцев и трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться после 24 февраля. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Елена из Санкт-Петербурга всю жизнь мечтала об обучении в европейских вузах. После окончания школы она смогла поступить в финский университет и в 2021 году уехала в Финляндию.

Из-за санкций, введенных против России после 24 февраля, Елена попала в затруднительное финансовое положение. Она не могла снять наличные с российских банковских карт, поэтому денег для оплаты жилья или покупки продуктов не хватало.

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Справиться с проблемой Елене помог куратор университета, благодаря которому она смогла получить материальную поддержку от финских властей. По словам девушки, финны сочувствовали и помогали ей.

Я три месяца жила на государственные деньги и поняла, что в Финляндии тебе помогут в любой ситуации: потеряешь ты работу, дом или бизнес. Я чувствую, что страна заботится о своих гражданах

Еленапереехавшая в Финляндию россиянка

Ранее перебравшаяся в Лондон россиянка рассказала об отличии русских от британцев. Подрабатывая мастером по ремонту, она плотничала, строила, красила, сверлила, обустраивала сады и огороды. Именно тогда Елена обратила внимание на то, как редко подобные умения встречаются у местных жителей.

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Алиса Удовик
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