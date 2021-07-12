Перебравшаяся за границу россиянка рассказала об отличии русских от британцев

Россиянка, переехавшая в Великобританию и много лет жившая в Лондоне, описала отличия русских от британцев. Она поделилась своим опытом с «Лентой.ру».

Елена Садко покинула Россию в 1997 году. Она приехала в Великобританию по туристической визе, рассчитывая провести там две недели, но задержалась на целых шесть месяцев. «К тому времени мой будущий муж Ник уже никак не хотел меня отпускать и для пущего соблазна покатал меня по Англии, — рассказывает она. — Я и влюбилась, и не столько в него, сколько в саму Англию. Вышла замуж, и жизнь понеслась».

Поначалу женщина подрабатывала мастером по ремонту. По ее словам, она плотничала, строила, красила, сверлила дыры, обустраивала сады и огороды. Именно тогда Елена обратила внимание на то, как редко подобные умения встречаются у местных жителей. «Если честно, я поняла, что все эти навыки — в нашей русско-славянской крови, — утверждает она. — Нормальный англичанин для того, чтобы повесить крючок в ванной комнате, вызовет целую бригаду специалистов».

Не в обиду будет сказано, но среди англичан я особо не встретила умельцев, которые по дому могут выполнять сами какие-либо мелкие строительные работы

Ранее переехавшая из Ярославля в итальянский Бари россиянка рассказала, как ей приходилось зарабатывать деньги. Девушка была вынуждена сидеть с детьми, собирать черешню и «работать одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки».