Перебравшийся в Китай россиянин рассказал о подстерегающих за границей проблемах

Россиянин, переехавший в Китай, рассказал о проблемах, которые подстерегают иностранцев в этой стране. Своим опытом он поделился с «Лентой.ру».

Фотограф Влад Тимофеев впервые побывал в Китае в 1999 году, когда был еще ребенком. В 2010 году, сразу после окончания школы, он вновь отправился в эту страну и поселился в пекинских хутунах — традиционных китайских кварталах, где ни один дом не похож на другой, а на улицах встречаются уникальные магазинчики, рестораны и бары. По его мнению, это идеальное место для приезжего, которого влекут местный колорит и низкие цены.

Тимофеев считает, что китайская кухня, несмотря на свое разнообразие, придется по вкусу не всем россиянам. «При всем различии блюд, у них есть общая черта — они чаще всего острые, — утверждает он. — Нередко они еще и странные, вроде тофу из утиной крови или шашлыка из хрящей». Хотя найти более привычную еду возможно, это не так уж просто.

Еще одна проблема — мошенники. Вскоре после переезда в Китай знакомый посоветовал Тимофееву избегать пенсионеров, которые лежат на улице и просят помочь.

Он сказал, что если я увижу лежащего на земле пенсионера, мне не стоит ему помогать, везти его в больницу или дожидаться скорой помощи после вызова. В ответ на мое недоумение, друг рассказал мне о ряде случаев, когда старики подобным образом обвиняли пришедшего им на помощь человека и обязывали его платить за лечение их болезней Влад Тимофеев фотограф

Россиянин утверждает, что ни разу не оказывался в подобной ситуации. Пекинцы показались ему очень доброжелательными, дружелюбными и общительными людьми, которые всегда готовы помочь.

Ранее россияне, переехавшие в Испанию из Ханты-Мансийска, рассказали, с какими неожиданными сложностями им пришлось столкнуться на чужбине. Как оказалось, в южной стране можно замерзнуть, так как в квартирах нет центрального отопления. Также они посоветовали не иметь деловых контактов с соотечественниками.

