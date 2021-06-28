Переехавшая за границу россиянка рассказала об отношении иностранцев к русским

Россиянка, переехавшая в Португалию из Сибири, рассказала, как местные относятся к русским. О своей жизни за границей она рассказала «Ленте.ру».

Екатерина вместе с мужем впервые прилетела в Португалию в 2014 году. Она ничего не знала о стране и оказалась там лишь потому, что из Лиссабона выходил круизный лайнер, на который у них были билеты. Однако по возвращении из плавания россиянка влюбилась в Португалию, много раз снова туда приезжала и в итоге купила недвижимость в регионе Алгарви. Тем не менее, из-за формальностей и сложностей семья окончательно перебралась в южную страну лишь осенью 2019 года.

Россиянка признает, что первое время было непростым: в основном, мешало незнание местного языка. По ее словам, очень помогало, что многие португальцы говорят на английском. Также Екатерина отметила, что ей не пришлось особо переживать, так как у местных очень легкий характер: они дружелюбны, улыбчивы и всегда готовы прийти на помощь. Россиянка не заметила никаких проявлений ксенофобии со стороны иностранцев.

Для португальцев все русскоговорящие — русские. Украинцы, молдаване, белорусы, все. Отношение к нам, русским, очень приветливое, никакого «понаехали тут». Это приятно Екатерина переехавшая в Португалию россиянка

Иммигрантка подчеркнула, что главное в жизни в чужой стране — вести себя прилично, и тогда все будет хорошо. Она добавила, что это правило не подводило ее никогда.

Ранее переехавшая из Ярославля в итальянский Бари россиянка рассказала, как ей приходилось зарабатывать деньги. Девушка была вынуждена сидеть с детьми, собирать черешню и «работать одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки».