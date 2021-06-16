Переехавшая за границу россиянка рассказала о вынужденных подработках

Россиянка, переехавшая в Италию из Ярославля, рассказала, кем ей пришлось работать, чтобы раздобыть деньги. Своим опытом она поделилась с «Лентой.ру».

В 2014 году Екатерина поступила в университет города Бари и улетела в Италию. Из-за ошибки сотрудницы отдела, занимающегося стипендиями, девушке выплатили не все деньги, которые ей полагались, также она осталась без общежития и без компенсации за аренду квартиры или комнаты. Россиянка была вынуждена сразу же начать работать, чтобы платить за аренду квартиры и на что-то жить.

Однако найти работу оказалось не так просто: поначалу девушка не очень хорошо говорила на итальянском, по студенческому виду на жительство можно было работать только 20 часов в неделю, а вакансий в городе особенно не было. Поэтому Екатерине пришлось перебиваться подработками.

Какое-то время я работала няней, в сезон ездила собирать черешню, вставая в четыре утра, была представителем оператора сотовой связи, донимая прохожих, не хотят ли они узнать больше о данном операторе. Как-то даже работала одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки. Мыла посуду и еле сдерживала слезы: владея четырьмя языками и имея на руках практически два диплома о высшем образовании, я вкалывала за три евро в час Екатерина переехавшая в Италию россиянка

Тем не менее россиянка отметила, что хотя ей и не было легко, ее очень поддерживали дружелюбные местные жители. Она утверждает, что за все шесть с половиной лет жизни Италии помнит лишь одну ситуацию, когда столкнулась с неприятием ее как иностранки. Причем некрасиво себя повел преподаватель в университете на факультете иностранных языков.

Ранее россияне, переехавшие в Испанию из Ханты-Мансийска, рассказали, с какими неожиданными сложностями им пришлось столкнуться на чужбине. Как оказалось, в южной стране можно замерзнуть, так как в квартирах нет центрального отопления. Также они посоветовали не иметь деловых контактов с соотечественниками.