В Петербурге затонул морской буксир

Морской буксир затонул у причала Балтийского завода в Петербурге

Строящийся морской буксир затонул у причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram.

Инцидент произошел вечером 8 августа. «В ходе работ по достройке морского буксира, принадлежащего Ярославскому заводу, на территории Балтийского завода (...) произошел крен судна на правый борт», — рассказали в следственном управлении.

В результате было затоплено помещение вспомогательных механизмов. Пострадавших нет.

В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Ранее стало известно, что в Мурманской области затонуло судно с нефтепродуктами. Уточнялось, что владелец судна осуществил швартовку в неположенном месте.