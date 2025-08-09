Россия
12:29, 9 августа 2025
Россия

В Петербурге затонул морской буксир

Морской буксир затонул у причала Балтийского завода в Петербурге
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Строящийся морской буксир затонул у причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram.

Инцидент произошел вечером 8 августа. «В ходе работ по достройке морского буксира, принадлежащего Ярославскому заводу, на территории Балтийского завода (...) произошел крен судна на правый борт», — рассказали в следственном управлении.

В результате было затоплено помещение вспомогательных механизмов. Пострадавших нет.

В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Ранее стало известно, что в Мурманской области затонуло судно с нефтепродуктами. Уточнялось, что владелец судна осуществил швартовку в неположенном месте.

