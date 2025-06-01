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17:12, 1 июня 2025Россия

В Мурманской области затонуло судно с нефтепродуктами

Транспортная прокуратура: В Мурманске затонуло судно с нефтепродуктами
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

В Баренцевом море в Мурманской области произошел разлив нефтепродуктов из-за подтопления судна. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что владелец судна осуществил швартовку в неположенном для стоянки месте в акватории Териберской губы. Это привело к частичному затоплению транспортного средства и разливу нефтепродуктов.

Мурманская прокуратура начала проверку исполнения законодательство о безопасности при эксплуатации судна. Также власти будут контролировать его перемещение в разрешенное для стоянки место.

Ранее жители в Мурманской области сообщили об атаке БПЛА, которые вылетели из припаркованной фуры. Россияне отметили, что слышали звуки взрывов и увидели начавшийся пожар.

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