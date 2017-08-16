За ночь «эскадроны смерти» Дутерте убили 32 наркоторговца

За одну ночь с 15 на 16 августа каратели филиппинского президента Родриго Дутерте убили 32 человека, подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом сообщает CNN.

Полицейские провели 66 операций по контрольным закупкам наркотиков в провинции Булакан, расположенной к северу от Манилы. Из них 14 завершились перестрелками между драгдилерами и наркополицейскими.

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Представитель регионального полицейского управления Ромео Карамат заявил, что помимо застреленных торговцев, в руки полицейских попали 107 распространителей.

30 июля сообщалось, что во время антинаркотического рейда были убиты мэр города Озамис Рейнальдо Пароджиног с супругой, а также еще пять человек. Градоначальник был включен президентом в список политиков, причастных к распространению наркотиков. Когда стражи порядка приехали, чтобы арестовать Пароджинога, телохранители политика открыли по ним огонь. В перестрелке, помимо мэра, погибли его охранники и родственники.

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как президент страны Родриго Дутерте вступил в должность. По последним данным, после избрания Дутерте главой государства в операциях против торговцев наркотиками погибли около 7,7 тысячи человек, причем 2,5 тысячи из них были убиты полицейскими. Международные правозащитные организации неоднократно обвиняли филиппинского лидера в создании так называемых «эскадронов смерти», которые участвуют во внесудебных расправах над подозреваемыми в распространении наркотиков.