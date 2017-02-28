Дутерте разрешил полиции вернуться к борьбе с наркоторговцами

Филиппинский президент Родриго Дутерте разрешил полиции вернуться к борьбе с наркоторговлей. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы государства, речь не идет обо всех стражах порядка — в войне с наркотиками разрешат участвовать лишь некоторым из них. Кому именно, Дутерте не уточнил.

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Заявление президента последовало сразу после того, как глава полиции Филиппин Роналд дела Роса заявил, что с отстранением полиции от участия в антинаркотических операциях на улицы городов вернулись торговцы запрещенными веществами. Дела Роса сообщил, что стражи порядка готовы вернуться к борьбе с наркоторговцами и «чем скорее это произойдет, тем лучше».

Участие полиции в операциях было временно приостановлено 30 января после того, как президент Родриго Дутерте объявил, что 40 процентов полицейских коррумпированы и «столь же подлы, как и главари банд наркоторговцев». Роналд дела Роса тогда заявил: «Берегитесь, полицейские-оборотни! С этого дня мы больше не ведем войну с наркотиками, мы ведем войну с мерзавцами. Мы очистим наши ряды!» Дела Роса обещал, что операция займет около месяца, после чего стражи порядка возобновят охоту на наркоторговцев.

Поводом стало убийство полицейскими южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу. Его похитили бойцы специального отряда по борьбе с наркотиками, которые получили от родственников предпринимателя крупный выкуп, после чего выбросили его тело неподалеку от штаб-квартиры полиции.

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как Родриго Дутерте вступил в должность. По последним данным, после избрания Дутерте главой государства в операциях против торговцев наркотиками погибли около 7,7 тысячи человек, причем 2,5 тысячи были убиты полицейскими.