Путин высоко оценил работу России по борьбе с вирусом Эбола

Президент России Владимир Путин назвал эффективной работу России по борьбе с геморрагической лихорадкой Эбола в Африке. Об этом он заявил в ходе проходящей в Йоханнесбурге встречи лидеров стран БРИКС с главами делегаций приглашенных государств, передает РИА Новости.

«В высшей степени эффективной оказалась наша работа по борьбе с вирусом Эбола», — сказал глава российского государства.

В минувшем году президент Гвинеи Альфа Конде в ходе встречи с российской делегацией поблагодарил Россию и работающую в стране компанию «Русал» за поддержку в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014-2016 годах. На средства компании в сотрудничестве с Роспотребнадзором в Гвинее был построен уникальный научно-исследовательский лабораторный комплекс для борьбы с особо опасными инфекциями. Лаборатория работает на базе Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ), построенного «Русалом» в 2015 году.

Медицинский комплекс не имеет аналогов в Западной Африке по уровню использования высоких технологий и системы биологической безопасности. Центр создан с учетом всех рекомендаций международных гуманитарных организаций, оснащен современным медицинским и лабораторным оборудованием. За время работы в период эпидемии центр показал наилучшие данные по количеству выздоровевших и в настоящее время является лидером в области изучения и профилактики инфекционных заболеваний в Гвинее, а также подготовки национальных специалистов-эпидемиологов. Всего компания «Русал» инвестировала более 10 миллионов долларов на борьбу с вирусом Эбола в Гвинее.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия началась в феврале 2014 года в Гвинее. Затем она распространилась на соседние государства. Россия внесла значительный вклад в борьбу с лихорадкой Эбола, направив в Гвинею специалистов-инфекционистов и 150 тонн медицинского оборудования. Также в этой африканской республике проводятся пострегистрационные испытания российской вакцины от лихорадки Эбола.