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Путин получил Большой крест от президента Гвинеи

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Альфа Конде и Владимир Путин
Альфа Конде и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и лидер Гвинейской Республики Альфа Конде во время встречи в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево обменялись наградами. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в рамках официального визита Конде в Россию по приглашению Путина.

Президент России вручил лидеру Гвинеи орден Дружбы. В свою очередь, Конде наградил Путина Большим крестом Национального ордена за заслуги.

Таким образом Конде поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола и открытие центра по исследованию этого заболевания. «Надеюсь, что вы будете помогать нам, как вы уже это делаете, и в разработке и использовании вакцин, и в подготовке специалистов в области применения этих препаратов», — добавил президент Гвинеи.

Путин, в свою очередь, заявил, что российские инвесторы проявляют интерес к рынку республики. «Только одна из компаний, РУСАЛ, вложила около 300 миллионов долларов», — сообщил Путин.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия началась в феврале 2014 года в Гвинее. Затем она распространилась на соседние государства. Россия внесла значительный вклад в борьбу с лихорадкой Эбола, направив в Гвинею специалистов-инфекционистов и 150 тонн медицинского оборудования. Также в этой африканской республике проводятся пострегистрационные испытания российской вакцины от лихорадки Эбола.

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