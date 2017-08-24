Россия продаст Экваториальной Гвинее два комплекса «Панцирь-С1»

Россия поставит Экваториальной Гвинее два зенитных ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1». Об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева, передает ТАСС в четверг, 24 августа.

«На полях форума "Армия-2017" подписан контракт с Экваториальной Гвинеей на поставку двух боевых машин ЗРПК "Панцирь-С1", а также ракет и средств материально-технического обеспечения к ним», — отметила она.

В покупке «Панцирей» длительное время была заинтересована Бразилия. Вместе с тем, в июне 2017-го бразильские военные заявили, что несмотря на высокую оценку «Панцирь-С1», бюджетные трудности пока не позволяют закупить эту технику. Первоначально страна намеревалась приобрести эти комплексы для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2014 года.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» создан в тульском КБ приборостроения. Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов по заказу российских военных, впоследствии комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами, он предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет). В настоящее время «Панцири» состоят на вооружении в России, ОАЭ, Сирии, Ираке и Алжире.

