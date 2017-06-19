Бразилия пожаловалась на отсутствие денег на российские «Панцири»

Бразильские военные высоко оценивают российский комплекс ПВО «Панцирь-С1», но бюджетные трудности пока не позволяют закупить эту технику. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Бразилии в России Антонио Салгадо.

«В плане технологических возможностей они (военные — прим. «Ленты.ру») очень хорошо отзываются о российских комплексах "Панцирь-С1". К сожалению, целый ряд бюджетных ограничений не позволяет нам осуществить эту сделку в данный момент», — сказал собеседник агентства.

Дипломат отметил, что ему ничего не известно о подготовке возможных схем финансирования такой поставки в кредит.

Переговоры по возможной поставке «Панцирей» в Бразилию начались еще в 2012 году. Бразильские военные интересовались этой техникой в контексте будущей Олимпиады в Рио-де-Жанейро для антитеррористической защиты с воздуха объектов, где будут проводить массовые мероприятия.

Объем перспективного контракта оценивался в 500 миллионов долларов. Однако финансовые сложности до сих пор не позволили продвинуть переговоры далее декларации о намерениях.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» создан в тульском КБ приборостроения. Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов по заказу российских военных, впоследствии комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами, он предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет). В настоящее время «Панцири» состоят на вооружении в России, ОАЭ, Сирии, Ираке и Алжире.