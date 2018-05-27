Россию обвинили в намерении использовать Эболу против Украины

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Россия в «гибридной войне» против Украины создает новое химическое и биологическое оружие, полагают в Киеве. Об этом сказано в докладе главы украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутата Верховной Рады Ирина Фриз, передает УНИАН.

«Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы», — цитирует агентство доклад Фриз.

Как утверждают в Киеве, Москва также работает над новыми отравляющими веществами «со свойствами нервно-паралитических газов».

Доклад передали членам ассамблеи альянса, уточняет УНИАН. По словам Фриз, в нем «в достаточной степени представлена картина гибридной войны, которую Россия ведет против Украины».

Лихорадка Эбола — редкое заболевание, лекарства от которого нет. Крупная вспышка болезни произошла в 2014 году в Западной Африке, случаи заражения также фиксировались в США и Испании. О конце эпидемии в африканских странах ВОЗ объявила в декабре 2015-го, жертвами вируса, по данным организации, стали не менее 11 тысяч человек.

В ноябре 2015 года Великобритания назвала Россию одной из главных угроз национальной безопасности наравне с вирусом Эбола, массовым наплывом мигрантов в Европу и «Исламским государством» (группировка запрещена в РФ).

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