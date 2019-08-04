В Японии у пенсионерки заподозрили вирус Эбола

В Саитаме (Япония) пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение вирусом Эбола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Уточняется, что ранее 70-летняя японка посещала Демократическую Республику Конго. У нее была зафиксирована температура более 38 градусов. Пенсионерку доставили в одну из больниц Токио для выявления в ее крови вируса Эбола.

В кризисном штабе при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ уже была создана группа по сбору и анализу информации. Пенсионерку поручено поместить в карантин и оказать ей всю необходимую помощь.

Согласно результатам анализов, проведенных Национальным НИИ эпидемиологии в Токио, вируса Эбола у пенсионерки не выявлено. Женщине поставили диагноз «грипп».

Ранее в июле вспышку вируса Эбола признали чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Эта классификация была присвоена после того, как в течение недели болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), распространилась в Гоме (Демократическая Республика Конго) — городе с населением два миллиона человек на границе с Руандой.

Лихорадка Эбола — редкое заболевание, лекарства от которого нет. Крупная эпидемия болезни произошла в 2014 году в Западной Африке, случаи заражения также фиксировались в США и Испании. Жертвами эпидемии, утихшей к декабрю 2015 года, стали не менее 11 тысяч человек.

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