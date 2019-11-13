Кровь тысяч убитых из-за болезни свиней окрасила реку в Южной Корее

В Южной Корее река Имджинган окрасилась в красный цвет из-за крови 47 тысяч забитых свиней. Об этом сообщает The Independent.

Известно, что кровь животных, болевших распространенной в регионе африканской чумой свиней (АЧС), попала в реку из-за дождей. Местные власти уверили, что это не станет причиной распространения эпидемии, так как туши свиней продезинфицировали. Подчеркивается, что для людей АЧС не представляет опасности. Местные фермеры на время отказались работать из-за невыносимого запаха.

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Нынешняя эпидемия африканской чумы свиней пришла в Южную Корею из Китая, где была впервые зафиксирована в прошлом году. Эксперты полагают, что речь может идти об угрозе глобального масштаба, поскольку в одном только Китае сосредоточено около половины мирового поголовья свиней.

К концу июня 2019-го в Азии (включая Китай, Вьетнам, Тайвань, Северную и Южную Корею, Камбоджу и Монголию) в результате эпидемии погибло более трех миллионов животных.

В 2016 году в столице Бангладеш после торжеств, посвященных Курбан-байраму, реки окрасились в красный цвет из-за крови забитых животных.

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