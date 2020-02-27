Отправляющихся в Италию россиян предупредили о возможной изоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает посольство России в Италии на своей странице в Facebook.

Посольство предупредило российских граждан, что в итальянских аэропортах дистанционно измеряют температуру пассажиров. В случае повышенной температуры тела прибывших отправляют в изолированное помещение для медицинской проверки. Также при наличии подозрительных симптомов граждан могут отправить в госпиталь для сдачи анализов и проведения обследования.

Отмечается, что, по состоянию на 27 февраля, число заразившихся в Италии составило 650 человек, также было зафиксировано 17 летальных исходов. 45 человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что российским туристам разрешили требовать возврата денег за авиабилеты в Италию, Иран и Южную Корею, которые были аннулированы из-за вспышки COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Перед этим туристические компании в России временно приостановили продажу путевок в Италию в связи с эпидемией коронавируса.

По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.

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