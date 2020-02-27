Германия объявила об эпидемии коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, передает газета Tagesspiegel.

По словам министра, цепочки, по которым идет заражение коронавирусом SARS-CoV-2, с недавнего времени стало крайне сложно отследить — и из-за этого неясно, приведет ли нынешняя стратегия борьбы с вирусом к ограничению его распространения.

Шпан рассказал, что министерство внутренних дел, институт инфекционных заболеваний имени Роберта Коха и власти пораженных вирусом федеральных земель создали кризисный штаб по противодействию эпидемии. Министр призвал граждан не поддаваться панике и не идти в больницу из-за простого кашля — но тем, кто за последние две недели бывал в инфицированных районах, рекомендовано обследоваться и отправиться на домашний карантин.

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В Германии за последние дни выявлено 10 случаев заражения коронавирусом. Все случаи — в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия. В последней изолировали целую военную часть, после того как симптомы болезни стали проявляться у военнослужащего, вернувшегося из поездки в Италию.

По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.

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