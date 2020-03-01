Врачи потребовали от россиян молчать о соседе по палате с коронавирусом

Российские врачи потребовали от пациентов молчать о том, что они лежали в одной палате с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на одного из пациентов Аслана Субханкулова.

По его словам, врачи инфекционной больницы №1 Москвы решили взять с больных подписку о неразглашении, чтобы никто не узнал об ошибке медиков. Субханкулов утверждает, что в палате лежали семь человек, в том числе недавно вернувшийся из Италии Давид Беров. У россиянина подтвердился коронавирус, и его перевели в отдельную палату.

«Врачи требуют, чтобы мы говорили, что у нас были отдельные боксы», — пояснил Субханкулов.

У всех соседей Берова взяли повторные анализы.

Ранее было известно о четырех россиянах, подхвативших коронавирус. Три пассажира заразились на круизном лайнере Diamond Princess, еще один мужчина «привез» вирус из Ирана в Азербайджан.

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