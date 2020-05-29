Всех пассажиров самолета изолировали из-за одного зараженного

Все пассажиры самолета, прибывшего на Канарские острова, были немедленно изолированы после получения положительного теста на коронавирус одного из них. Об этом сообщает Daily Mail.

Всего на борту находились 140 пассажиров. Результаты тестирования путешественника, который прошел процедуру после контакта с больным человеком, были получены непосредственно во время полета.

Власти Испании предприняли все необходимые меры, чтобы обеспечить условия для соблюдения карантина пассажирами, которые сидели рядом с зараженным, в ближайшие пару недель.

Правоохранительные органы страны начали расследование в отношении действий больного пассажира. Они намерены выяснить, были ли у него веские причины сесть на борт до получения результатов тестов.

По последним данным, в Испании зафиксировано более 238 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 27 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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