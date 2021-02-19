Стюардесса объяснила нужду в полном вещей чемодане на возвратном рейсе

Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines объяснила, зачем членам экипажа на возвратных рейсах нужны полные вещей чемоданы. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Бортпроводница уточнила, что речь идет о перелетах туда-обратно, не подразумевающих выхода сотрудников из самолета — когда, казалось бы, необходимости в большом количестве вещей нет.

«Дело в том, что в авиации все очень непредсказуемо!» — заявила блогерша и пояснила, что, к примеру, член летного состава может запросто отправиться на разворотный рейс в Харьков и внезапно остаться на неделю в Анталье или прибыть в Киев, но сесть там по каким-либо причинам и отправиться на ночевку на запасной аэродром в другой город.

Девушка уточнила, что большинство таких ситуаций напрямую связано с неблагоприятными погодными условиями. «Поэтому у нас в чемоданах всегда есть минимальное количество вещей, тапочки, косметика и гигиенические принадлежности», — заключила автор блога.

15 февраля сообщалось, что российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, раскрыла способы вернуть деньги за авиабилет, купленный по невозвратному тарифу. В первую очередь бортпроводница перечислила причины, по которым авиакомпания, как правило, должна вернуть пассажиру потраченные средства. Так, речь идет о болезни путешественника, а также нездоровье или смерти члена его семьи, которые осуществляют совместный перелет.