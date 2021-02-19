Фото стюардессы в мини-юбке в кабине пилотов впечатлило пользователей сети

Американская стюардесса поделилась снимком в мини-юбке из кабины пилотов в самолете и впечатлила пользователей сети. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем события из жизни членов экипажа.

На кадре девушка сидит в кресле командира воздушного судна, закинув ноги на приборную панель. При этом на ней надета униформа авиакомпании, состоящая из темно-синей юбки, пиджака в тон и фирменного платка с логотипом перевозчика.

Подписчики аккаунта похвалили внешность бортпроводницы и начали делать ей комплименты в комментариях. «Вау! Какая красивая у нее улыбка», «Ну просто красавица», «Шикарные ноги», «Потрясающая женщина», «Я от тебя в восторге», — писали пользователи.

В декабре стюардесса авиакомпании American Airlines поделилась снимком из кабины пилотов на борту самолета и впечатлила им подписчиков. На размещенном в сети кадре бортпроводница запечатлена в кресле одного из летчиков — при этом ее ноги вытянуты вперед и размещены на приборной панели.