Стюардесса в мини-юбке впечатлила подписчиков снимком из кабины пилотов

Стюардесса авиакомпании American Airlines поделилась снимком из кабины пилотов на борту самолета и впечатлила им подписчиков. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте @flight__love, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенном в сети кадре бортпроводница запечатлена в кресле одного из летчиков — при этом ее ноги вытянуты вперед и размещены на приборной панели. Девушка одета в униформу перевозчика — белую блузку с фирменным шейным платком и синюю мини-юбку.

Пользователи сети оценили пост в комментариях. «Вау», «До чего чудесная», «Ох, не делай так», «Прекрасная-распрекрасная», «Очаровательные ноги», «Вы пилот? А ну-ка быстро на исходную!», «Не отказался бы полетать на самолете под ее руководством», «Красотка!» — писали они.

27 ноября сообщалось, что другая бортпроводница поделилась необычным снимком из салона лайнера — она залезла на полку для ручной клади, демонстрируя стройные ноги в колготках и туфлях на каблуках. Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях.