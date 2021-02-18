Стюардесса соврала о собственном похищении ради внимания и лишилась работы

Американская авиакомпания уволила свою сотрудницу, которая соврала о собственном похищении на Ямайке ради привлечения внимания. Об этом сообщает Atlanta Black Star.

Как стало известно, стюардесса Калина Коллиер (Kalina Collier) лишилась работы после того, как перевозчик JetBlue Airways запустил внутреннее расследование инцидента. В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что обвинения бортпроводницы в адрес отеля о ее похищении были ложными.

«По итогам расследования мы решили, что Коллиер больше не будет работать в JetBlue. Мы приносим свои извинения за данный инцидент и подтверждаем нашу уверенность в санитарно-эпидемиологических нормах, действующих на Ямайке», — заявил представитель авиакомпании.

Ранее в феврале сообщалось, что стюардесса обвинила роскошный отель Ocean Coral на Ямайке в собственном похищении. Девушка заявила, что ее насильно удерживали в номере на карантине, несмотря на то, что результат ее теста на коронавирус был отрицательным.

Коллиер записала для подписчиков своего аккаунта в Instagram прямой эфир и несколько видео с разъяснением произошедшего и призвала общественность помочь ей. Многие пользователи сети поверили в похищение сотрудницы авиакомпании и начали массово распространять информацию об инциденте с хештегом #KalinaCollier.