Стюардесса прилетела отдыхать на море и заявила о собственном похищении

Стюардесса авиакомпании Jetblue Airways полетела отдыхать на море с матерью и двумя подругами и заявила о собственном похищении. Видео и прямые эфиры с разъяснениями были размещены на ее странице в Instagram, однако позже девушка удалила их и рассказала, что сделала это под давлением сотрудников гостиницы.

Как пояснила бортпроводница авиакомпании Jetblue Airways Калина Коллиер (Kalina Collier), в конце января она прилетела на Ямайку, предварительно сдав тест на коронавирус, который оказался отрицательным. За три дня до отъезда ей и ее сопровождающим потребовалось снова пройти процедуру, чтобы вернуться в США — положительный результат был только у Коллиер.

Тогда сотрудники отеля Ocean Coral поместили стюардессу в карантинный номер, не предоставив документального подтверждения из медицинского учреждения и запретили ее друзьям видеться и связываться с ней. После этого Коллиер опубликовала серию видео в социальных сетях и призвала общественность помочь ей улететь домой, заявив, что результаты ее теста были ненастоящими.

Все это время мать бортпроводницы находилась в том же отеле и пыталась помочь своей дочери. Женщина смогла добиться того, чтобы ее девушка повторно сдала тест, и полученный результат оказался отрицательным. Стюардесса сообщила об этом подписчикам и уточнила, что ее по-прежнему не выпускают из гостиницы.

Пользователи сети были возмущены ситуацией и начали выкладывать публикации с хештегом #KalinaCollier, в которых сообщали, что девушку насильно удерживают в стране. Информация начала стремительно распространяться по сети, в поддержку стюардессы стали появляться отдельные страницы в Instagram со всеми подробностями инцидента.

Позже, как сообщает New York Post, власти Ямайки выпустили официальное заявление и пояснили, что Коллиер была помещена под карантин только из-за положительного теста на коронавирус, а все ее ранние сообщения были фейковыми. «Она не подвергалась никакой опасности», — пояснили в местной полиции.

Тем не менее, в тот же день, 14 февраля, американка опубликовала в своем Instagram новый пост, в котором обвинила персонал отеля в давлении на нее и ее близких. Кроме того, Коллиер рассказала, что уже направляется в аэропорт для возвращения в США.

По словам девушки, в воздушной гавани Ямайки ее встретил представитель местного офиса по туризму, который неоднократно уговаривал девушку отказаться от своих обвинений на камеру.

Ранее в январе сообщалось о бразильской туристке, которая прилетела в Австралию и застряла на карантине в местном отеле. Чтобы немного подзаработать, девушка начала продавать свои обнаженные снимки через сервис OnlyFans.